Due giovani studenti modello di Modica e di Scicli ammessi alla Scuola Superiore di Pisa

Nel suggestivo chiostro di San Girolamo, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, campeggia una frase che da oltre trent’anni accompagna il percorso degli allievi: “Pur bella la vita! Merita di rischiare. Bisogna rischiarla ogni tanto per sentir quanto vale”. Un monito che ben si addice a due giovani studenti della provincia di Ragusa, Sofia Ciavorella e Carmelo Napolitano, che hanno deciso di affrontare una delle sfide più ambiziose per chi desidera proseguire i propri studi a livelli d’eccellenza: l’ammissione alla Scuola Superiore di Pisa.

Sofia, studentessa del Liceo Scientifico “Quintino Cataudella” di Scicli, e Carmelo, del Liceo Classico “Galilei Campailla” di Modica, non si sono accontentati dei traguardi scolastici raggiunti, ma hanno deciso di andare oltre, superando un rigoroso processo di selezione per entrare a far parte di uno dei più prestigiosi ambienti accademici in Italia. Entrambi, aspiranti Alfieri del Lavoro, rappresentano l’eccellenza delle giovani generazioni siciliane.

*Il percorso di Sofia Ciavorella*

Sofia Ciavorella, appassionata tanto delle materie scientifiche quanto di quelle umanistiche, ha dimostrato sin da subito una curiosità e una dedizione straordinarie per lo studio. Al Liceo Cataudella si è distinta in molteplici ambiti, dalle Olimpiadi di Matematica a workshop linguistici, fino a partecipare a selezioni per mediatori internazionali. Secondo i suoi insegnanti, Sofia si è sempre contraddistinta non solo per le sue eccellenti doti accademiche, ma anche per la sua umiltà e il suo spirito collaborativo, sempre pronta ad aiutare i suoi compagni.

L’ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna non è stata certo facile: Sofia ha affrontato una prova scritta di biologia e chimica, seguita da un esame orale nelle stesse discipline, insieme a fisica e una prova psico-attitudinale, dimostrando competenze eccellenti in ogni fase. Il suo obiettivo? Diventare medico, mettendo la sua passione e conoscenza al servizio della scienza.

*Carmelo Napolitano, il talento delle scienze classiche*

Carmelo Napolitano, studente del Liceo Classico Galilei Campailla di Modica, ha invece fatto della passione per il mondo classico la sua strada. Amante del greco e del latino, Carmelo è stato il primo della classe in queste materie, tanto da ottenere encomi e lodi da parte della sua commissione durante l’esame di maturità. La sua capacità di analizzare i testi con profondità e rigore critico ha impressionato docenti e compagni, rendendolo un punto di riferimento e ispirazione.

Carmelo ha affrontato le selezioni per la Scuola Normale Superiore di Pisa, superando prove scritte di greco e latino e classificandosi terzo a livello nazionale. Il suo sogno è proseguire gli studi sulle scienze dell’antichità, approfondendo i tesori della cultura classica.

*Un orgoglio per la provincia di Ragusa*

I successi di Sofia e Carmelo sono motivo di orgoglio non solo per le scuole che hanno frequentato, ma per le intere comunità di Scicli e Modica. I dirigenti scolastici del Liceo Cataudella e del Galilei Campailla hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai loro studenti, che rappresentano un esempio di come, con impegno e dedizione, si possano superare confini e ottenere risultati straordinari, anche partendo da piccoli centri della provincia.

Per Sofia e Carmelo, l’ammissione alle prestigiose scuole di Pisa rappresenta il coronamento di un percorso di sacrifici e passione per la conoscenza. Ma, come loro stessi riconoscono, si tratta solo dell’inizio. La loro avventura accademica, così ricca di promesse, è destinata a portare lustro non solo a loro stessi, ma anche alla Sicilia, terra di cultura, tradizioni e talento.

[image: image.png]



