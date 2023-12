Il vescovo ai politici comunali: “State buoni se potete”. La richiesta di superamento delle contrapposizioni

Superare le contrapposizioni politiche e le azioni strumentali per fare in modo che si possa puntare spediti al bene della collettività. E’ il messaggio del vescovo di Ragusa, mons. La Placa, in visita al Comune di Ragusa per il precetto natalizio.

Porgendo gli auguri, il vescovo ha invitato tutti a guardare al bene comune, superando «la logica del conflitto, che intende tutto nel quadro della relazione amico/nemico, maggioranza e opposizione». Monsignor La Placa ha auspicato che la logica «dell’amicizia collaborativa sia lo stile di chi governa e amministra». Un invito che parte da Ragusa ma che si estende ovviamente a tutte le rappresentanze politiche e amministrative cui è affidata la cura e la custodia del nostro territorio e della sua gente.