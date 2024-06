Il triangolo non l’avevo considerato Cubano ferisce turco, ospite della sua ex. Denunciato a Marina di Ragusa

Si è introdotto nell’abitazione della sua ex e ha aggredito un ospite. I carabinieri di Marina di Ragusa hanno denunciato un cubano di 38 anni per il reato di lesioni aggravate dopo che questi si è introdotto nell’abitazione della sua ex convivente nella notte del 22 giugno. Il cubano era già soggetto a un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Una volta dentro l’abitazione, ha trovato un uomo turco di 40 anni, ospite della donna, e ne è scaturita una violenta colluttazione. Durante l’alterco, il cubano ha preso un coltello da cucina e ha ferito lievemente il turco con alcuni fendenti alla schiena.

L’intervento dei carabinieri

I Carabinieri sono intervenuti dopo che una guardia giurata, presente nei pressi dell’abitazione, ha chiamato il numero di emergenza 112. Grazie alle testimonianze dei presenti e alle informazioni raccolte sulla dinamica degli eventi, i Carabinieri hanno identificato e fermato il cubano. Successivamente, hanno deferito il 38enne alla Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.

