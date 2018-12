Il tour di Voci dal Silenzio sbarca a Ragusa, domani 17 dicembre al Cinema Lumière. - Ragusa Oggi

Il tour di Voci dal Silenzio sbarca a Ragusa, domani 17 dicembre al Cinema Lumière.

> > Il tour di *Voci dal Silenzio *- il documentario sull’esperienza > eremitica in Italia diretto dai siciliani Joshua Wahlen e Alessandro > Seidita, sbarca a Ragusa >

> L’appuntamento è per questo lunedì, 17 dicembre alle ore 21.00 presso il > Cinema Lumière. Per l’occasione sarà presente in sala il regista Joshua > Wahlen che interverrà, al termine della proiezione, per un dibattito > finale. >

> > *Vincitore della call Life* indetta da *Infinity, *recentemente *premiato > al **Concorso Internazionale Vittorio De Seta, Premio d’eccellenza *al *Festival > of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o., *presentato* in anteprima > alla XXI ed. del CinemAmbiente di Torino**,* *Voci dal Silenzio* è > entrato in pochi mesi a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi > festival cinematografici, nazionali e internazionali, tra cui il *Branson > International Film Festival* in Missouri (USA), il *Festival > International de Cinéma et mémoire commune* di Nador (Marocco) e la *Mostra > Internazionale del Documentario Etnografico* di Monselice. > Frutto di un lungo viaggio lungo la penisola italiana, il documentario > raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro > testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un > invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti > degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove > strade e nuovi modi di abitare il mondo. > Il documentario, realizzato attraverso una campagna di crowdfunding di > successo, vede tra gli altri la collaborazione della *Film Commission > Piemonte Torino*, di *PdB*, di *Terra Nuova Edizione* e I*talia che > Cambia*. > Il tour promozionale – che sta registrando una straordinaria affluenza di > pubblico e sold-out in numerose città – vanta un calendario a cadenza > giornaliera con proiezioni e incontri in tutta Italia alla presenza dei > registi. Avviato lo scorso 10 settembre alla Cineteca di Milano, si > concluderà a febbraio con delle nuove tappe nel nord Italia. > >

> > *17 dic. **RAGUSA* > Cinema Lumière – Proiezione e incontro con gli autori >

