Il sindaco poeta: Francesco Aiello presenta il suo nuovo libro di poesie

Sarà presentato martedì 9 luglio alle 19, presso il “Museo Enologos”, il libro di Francesco Aiello “Il segno e la memoria. Poesie per sopravvivere”. Il sindaco di Vittoria torna all’antico amore per la poesia e propone un proprio libro di poesie (aveva già pubblicato altre opere in precedenza), scegliendo una location originalissima, il grande “baglio” del museo della civiltà contadina creato da Titta Cilia e Rosanna Barbante. (strada provinciale Comiso – Mazzarrone, a due chilometri da Pedalino). Dialogherà con l’autore il giornalista Salvo Falcone. Leggeranno alcuni brani gli attori Massimiliano Nicosia e Tiziana Bellassai.

Interverranno la professoressa Lidia Ferrigno, che ha curato la prefazione del volume, e il professore Arturo Barbante, che ha realizzato l’acquerello dell’immagine di copertina. Mariella Sparacino ha curato l’impaginazione e la stampa.

© Riproduzione riservata