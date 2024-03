Il reparto di Cardiologia del “Giovanni Paolo II” di Ragusa ottiene il riconoscimento “Ospedali d’Eccellenza 2024”

Il team di Cardiologia diretto dal dottor Antonino Nicosia presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha rilasciato alla U.O.C. Unità Coronarica-Cardiologia-Emodinamica il marchio “Ospedali d’Eccellenza 2024”. Questo marchio, registrato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è considerato sinonimo di qualità a livello nazionale e premia il costante impegno del team nell’implementare i servizi a beneficio dei pazienti. La struttura è stata inclusa nella guida omonima pubblicata su vari quotidiani del gruppo Gedi, come La Repubblica e La Stampa, e sarà consultabile online per tutto il 2024.

Il dottor Antonino Nicosia ha espresso la sua soddisfazione e orgoglio per questo prestigioso riconoscimento, attribuendo il merito al lavoro di squadra e alla professionalità del personale medico e infermieristico della Cardiologia.

I CRITERI

I criteri utilizzati dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza per la ricerca includono il trattamento medico, l’igiene, l’assistenza medica e infermieristica, le iniziative sulla qualità, la reputazione e i servizi al paziente.

