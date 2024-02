Il Ragusa Rugby fa visita al Milazzo: doppia sfida per Under 16 e Senior Maschile

Dopo la gioia della vittoria contro Palermo, la Senior Maschile della squadra iblea si prepara per una nuova sfida nel campionato di Serie C, questa volta in trasferta contro Milazzo. Il direttore tecnico, Angelo Iozzia, esprime la sua attesa per la cortesia e l’accoglienza che Milazzo riserverà alla squadra, ma soprattutto per continuare sulla buona strada tracciata con il nuovo anno. Nonostante le difficoltà, come gli infortuni, il gruppo è stato in grado di reagire e dimostrare le proprie capacità nella sfida precedente.

Anche l’Under 16 della squadra tornerà in campo contro i pari età di Milazzo, affrontando un nuovo esame per valutare i progressi raggiunti. Sia per la Senior Maschile che per l’Under 16, queste partite rappresentano importanti opportunità per mettere in pratica quanto lavorato durante la settimana e continuare a migliorare prima delle prossime sfide.

