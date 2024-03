Il Pro Ragusa Juniores si prepara alla sfida contro il Vitoria FC

Lunedì 25 marzo, alle ore 15, presso il campo “Biazzo” di via Archimede, l’Under 19 del Pro Ragusa avrà un’occasione ghiotta. Con una vittoria in questa partita, i ragazzi allenati dal duo DiMauro-Accetta possono chiudere definitivamente i conti nel proprio girone e vincere per la prima volta il Campionato di Categoria, garantendosi così l’accesso alla fase finale del torneo regionale. Tuttavia, l’avversario, il Vittoria FC, si prevede sia combattivo e determinato a vendere cara la pelle. Vi aspettiamo numerosi per sostenere la squadra!

