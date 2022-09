Il pontino Davide Vona in casa Olympia e ritrova Riccardo Nardi

In squadra Vona ritrova l’amico e conterraneo Riccardo Nardi (playmaker, classe ‘98, altezza 1m80) il cui arrivo a fine luglio a Comiso è balzato agli onori della cronaca dopo la decisione, comunicata sui social, di trasferirsi in bici dalla sua città natale (Cisterna di Latina) compiendo un viaggio di quasi mille chilometri. Nardi è un elemento di rinforzo importante per la squadra di coach Farruggio. E’ cresciuto nel florido vivaio dell'Eurobasket Roma, con cui ha esordito in serie B a quindici anni e dove ha raggiunto ben quattro finali scudetto giovanili, dimostrando mentalità e cultura del lavoro. Gettoni di presenza anche in serie A2 prima di farsi le ossa in serie C, dove nonostante la giovanissima età ha sempre raccolto medie importanti sia in C Gold che in C Silver. La sua prima esperienza al sud è stata nella stagione 2018-19 al Basket Club Ragusa. Due anni orsono, invece, ha militato nel Pescara Basket prima dell’esperienza vincente al Campli nella Farnese Pallacanestro e a Reggio Calabria con la Dierre Basketball. Regista vero con grande voglia di fare e spirito di sacrificio già pronto a sacrificarsi per la causa Olympia.

Con l’arrivo di Davide Vona si chiude la fase di mercato perché la società completerà il roster con giocatori locali già tesserati Olympia. Sul fronte marketing, intanto, la dirigenza è al lavoro per raccogliere la partecipazione degli sponsor. Raggiunto l’accordo con la società di mediazione creditizia Multiprestito che sarà main sponsor per la prossima stagione agonistica.