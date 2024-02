“Il pensiero Adulto”: il nuovo libro di Ciccio Schembari

Venerdì 23 febbraio 2024 (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà presentato il libro di Ciccio Schembari, “Il pensiero adulto” (Ediz. OperaIncerta, Ragusa, 2023, pp. 252).

Ne parleranno con l’autore Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “F. Rossitto”) e Vito Piruzza (giornalista).

Concluderà la serata l’autore.

Ciccio Schembari, ragusano, pensatore solitario. Già insegnante di matematica, sindacalista, è innamorato della lettura, scrittura e narrazione teatrale.

Arrivato alla cosiddetta “età adulta”, ha avvertito la necessità – per sua stessa ammissione – di dipanare un corrispondente “pensiero adulto” che tenga conto di quanto l’esperienza, gli studi, le riflessioni, l’attività politica, l’osservazione diretta gli ha permesso di accumulare nel corso degli anni.

Lo fa con passione, non di rado con sdegno o con scoperta irritazione, non lesinando all’occorrenza il suo modo di dire “cose da pazzi!” verso vuoti cliché.

Un volume che fa riflettere i lettori, con la presunzione – come scrive l’autore – “di mettere qualche pulce nelle loro orecchie verso una maggiore consapevolezza adulta anche in politica”. Il testo si presenta con una scrittura chiara e, soprattutto, diretta senza sconti per nessuno.

