Il Palco dei Talenti a Ragusa gran successo. FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

Il Palco dei Talenti a Ragusa gran successo. FOTO GALLERY

Chiusa con successo la 5 edizione del concorso che nei giorni scorsi ha coinvolto ed impegnato tantissimi giovani talentuosi provenienti da tutta la Sicilia e oltre. La kermesse ha avuto inizio il 30 e 31 marzo con la sezione dedicata al canto dove sia ai workshop tenutosi alla sala Falcone Borsellino a Ragusa Ibla che al concorso, presso il teatro Perracchio, i numerosi partecipanti hanno avuto modo di apprendere e sperimentare nuove tecniche che hanno permesso loro di esibirsi in performance di altissimo livello, molto apprezzate dalla giuria, tutto in un clima di condivisione, collaborazione ed all’insegna della sana competizione dove ognuno, a prescindere dalla classifica finale, ha portato con se tante nuove conoscenze ed il ricordo di una bellissima esperienza vissuta insieme a tanti nuovi amici.

Per la danza, il 6 e 7 aprile, prima il momento della formazione, durante il laboratorio coreografico presso i locali dell’ASD Mila Plavsic a Ragusa e dopo spazio alla competizione, al Teatro Tenda di Ragusa, dando vita ad un magnifico spettacolo, con sul palco tecnica e creatività coreografica, luci, colori, splendidi costumi. Ospiti della giornata la Born to be Crew di Alessandro Cutraro e Carmelo Iacono, la Otrebla Jr. Dance Company di Alberto Poti e per il sociale l’ADMO Ragusa pres. Claudio Canni’. La presidente Gabriella Aprile e il direttore artistico canto Maurizio Di Mauro, ringraziano l’Amministrazione Comunale, il sindaco Peppe Cassi’, l’assessore Sport e Spettacolo Ciccio Barone e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa 5 edizione che ha raggiunto risultati eccellenti.