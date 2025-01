Il nuovo ruolo delle Destination Management Organization per lo sviluppo turistico della Sicilia. Esperti da tutta Italia al convegno nazionale a Scicli promosso da Enjoy Barocco

Quali sono le nuove opportunità per la crescita sostenibile del turismo in Sicilia, e come è possibile trasformarle in positivi risultati grazie al ruolo delle Destination Management Organization, sempre più strumenti chiave per lo sviluppo territoriale? Con l’obiettivo di fornire chiare risposte a questi quesiti, per due giorni a Scicli, il 17 e 18 gennaio prossimi, si ritroveranno esperti nazionali e internazionali chiamati a confrontarsi durante il convegno nazionale organizzato da Enjoy Barocco, la destinazione turistica unica promossa dal GAL Terra Barocca e che racchiude i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.



Buone pratiche e opportunità di sviluppo turistico per l’isola saranno il cuore delle cinque differenti sessioni del focus patrocinato dagli Assessorati regionali “Turismo, Sport e Spettacolo” e “Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea“. Al convegno, che si svolgerà presso il Centro Polifunzionale Museo (ex chiesa Santa Teresa d’Avila), interverranno anche i rappresentanti delle DMO siciliane pronti a dare il proprio contributo sulle varie esperienze territoriali.Per partecipare, iscriversi e per avere informazioni basta andare sul sito del GAL www.galterrabarocca.com.

Il convegno si aprirà venerdì 17 gennaio alle 15.00 con i saluti istituzionali, a cui farà seguito la prima sessione “Governance e sviluppo turistico in Italia” con l’intervento di Martha Friel, docente di Marketing del Turismo presso lo IULM, e Giovanni Battaiola, Presidente di Trentino Marketing.



La seconda sessione, intitolata “Le DMO siciliane: Iniziative e prospettive”, vedrà la partecipazione di esponenti delle principali Destination Management Organisation (DMO) siciliane, tra cui Rosalia D’Alì per la DMO West of Sicily, Fabrizio La Gaipa per la DMO Valle dei Templi, Christian Del Bono per la DMO Islands of Sicily, Calogero D’Anna per la DMO Madonie e Targa Florio, Claudio Gambino per la DMO Sicilia Centrale e Salvatore Occhipinti per la DMO Enjoy Barocco.



La terza sessione sul tema “Turismo e sviluppo locale”, offrirà una riflessione sul ruolo del turismo nell’economia locale, con gli interventi di Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Sicilia, Antonio Belcuore, Commissario della Camera di Commercio del Sud Est, e Patrizia Valenti, Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La giornata si concluderà con le riflessioni di Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Sabato 18 gennaio i lavori riprenderanno alle 10.00 con una sessione dedicata a “Sviluppo e criticità delle destinazioni turistiche italiane”, con gli interventi di Claudio Dell’Accio, Presidente dell’Associazione Italiana Destination Manager (ASSIDEMA), Bruno Bertero, Direttore Generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, e Andrew Agius Muscat, Segretario Generale della Mediterranean Tourism Foundation (MTF).

L’ultima sessione, intitolata “La destinazione turistica Enjoy Barocco”, offrirà un focus specifico sulla destinazione locale con gli interventi di Marco Platania, Direttore dell’Osservatorio Enjoy Barocco, Christian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco, Rodolfo Baggio, esperto di Intelligenza Artificiale presso Enjoy Barocco, e Salvatore Occhipinti, Direttore del GAL Terra Barocca. Grazie alla presenza dei numerosi esperti che interverranno a Scicli, l’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e dialogo dedicato agli operatori del settore turistico e alle sue nuove future prospettive.

© Riproduzione riservata