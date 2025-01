Il nuovo asilo nido di Modica: una struttura da oltre un milione di euro. FOTO

A Modica un nuovo asilo nido. Ad annunciarlo, l’assessore ai lavori pubblici Antonio Drago. Il programma è quello di restituire alla città tre strutture precedentemente chiuse e inutilizzate.

“La struttura, situata alle spalle del palazzo dell’Azasi, ha ricevuto un finanziamento di 1.200.000 euro, destinato a garantirne la piena fruibilità come asilo nido. Una volta completati gli interventi, sarà in grado di accogliere 60 bambini, fornendo un servizio fondamentale per le famiglie locali,” ha spiegato l’assessore Drago.

Un progetto per il futuro dei più piccoli

L’edificio, rimasto chiuso e inutilizzato per anni, era stato oggetto di atti vandalici che ne avevano compromesso la funzionalità. La riqualificazione include: cucina e mensa, per garantire pasti adeguati ai bambini, spogliatoi e uffici amministrativi, a supporto delle attività giornaliere, posti letto e culle, per momenti di riposo e area giochi e parcheggio, per la sicurezza e il benessere dei piccoli utenti.

L’asilo contribuirà a soddisfare un fabbisogno complessivo di oltre 130 posti, offrendo alle famiglie un servizio essenziale.

