Il modicano Orazio Ruscica, presidente nazionale della Federazione Gilda-Unams, designato ai rapporti con il Parlamento

Ancora un altra tappa di uomo e di sindacalista per il modicano Orazio Ruscica, presidente nazionale della Federazione Gilda-Unams e segretario nazionale dello Snadir, il sindacato degli insegnanti di religione. E’ stato l’esecutivo della Gilda-Unams ad affidargli questo compito. Orazio Ruscica, modicano, è stato l’esempio di uomo che ha creduto nel sindacato creando trent’anni fa lo Snadir, per i docenti di religione. Ed in questi tre decenni ne ha tenuto sempre la carica di segretario nazionale. Ora terrà i rapporti con i parlamentari e seguirà i lavori del Parlamento per quanto riguarda le problematiche della scuola e del lavoro.

Un vero lungimirante, sue le lotte per i lavoratori della scuola.

Nel 1993, assieme ad un gruppo di docenti, ha pensato di istituire lo Snadir, il sindacato nazionale degli insegnanti di religione. Da Modica, città del profondo sud e patria del poeta e scrittore Salvatore Quasimodo, partì questo movimento che negli anni si è scommesso ed ha interessato molte aree di questo territorio e di tutta Italia. Grazie alla sua caparbietà ed alla convinzione di stare nel giusto, lo Snadir conta dati importanti basti pensare che nel 2022 ben 25 mila docenti di religione si contano essere a pieno titolo nel sistema scolastico italiano, alla stregua degli altri insegnanti. L’elezione di Orazio Ruscica a presidente nazionale della Federazione Gilda-Unams è arrivata un anno fa. Ora la decisione di affidargli i rapporti con il Parlamento italiano nel solco di un impegno volto a fare crescere ed a fare riconoscere i giusti diritti ai lavoratori della scuola.