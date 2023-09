Il Modica Gospel Choir invitato ad esibirsi al Teatro Massimo di Palermo

Un grande riconoscimento per il Modica Gospel Choir che è stato invitato ad esibirsi al Teatro Massimo di Palermo per l’evento internazionale “Together we can rise” organizzato dall’Ambasciata del Belize per gli Affari Europei, in collaborazione con l’Ambasciata presso la Santa Sede, con il patrocinio del Comune capoluogo e la Missione di Speranza e Carità “Biagio Conte”.

MODICA GOSPEL CHOIR UNICO CORO GOSPEL A ESIBIRSI

Il fatto che il Modica Gospel Choir sia l’unico coro gospel invitato all’evento e che rappresenterà non solo Modica ma l’intera Sicilia è un grande riconoscimento del talento e dell’impegno dei suoi membri. La presenza di videomessaggi da parte di personalità internazionali e di Sua Santità Papa Francesco, così come l’invito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rendono l’evento ancora più prestigioso.

L’ evento sarà dedicato ai migranti e ai poveri dimenticati, evidenziando la sensibilità e l’attenzione verso le sfide umanitarie che affrontiamo oggi.