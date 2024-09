Il mistero dei ciclisti dispersi a Vittoria: le indagini proseguono

Continuano le ricerche nella valle dell’Ippari, a Vittoria, dove sin dal pomeriggio le forze dell’ordine erano state allertate per la presunta scomparsa di tre ciclisti in mountain bike. L’allarme era stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, dando il via a un dispositivo di ricerca che però è stato sospeso durante la notte dopo ore di attività infruttuosa. Questa mattina, le squadre di soccorso hanno ampliato l’area di ricerca, mentre le indagini proseguono in parallelo.

Non risultano denunce di scomparsa ma le indagini proseguono

Non risultano però essere state formalizzate denunce di scomparsa e ciò ha spinto le autorità a considerare varie ipotesi. Una possibilità è che chi ha lanciato l’allarme sia tra i presunti dispersi, oppure che i ciclisti abbiano trovato il percorso di ritorno in autonomia e non abbiano informato le forze dell’ordine. Nonostante la mancanza di conferme, le autorità non stanno trascurando alcuna pista, coinvolgendo anche polizia e carabinieri nelle ricerche. Al momento sarebbe in corso un briefing.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

