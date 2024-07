“Il mare è aperto a tutti”: coop Portogallo apre base nautica gratis per soggetti fragili a Maganuco

Una base nautica rivolta a persone con fragilità fisiche, mentali e sensoriali. E’ l’ultima iniziativa della cooperativa “Alberto Portogallo” di Modica che, in collaborazione con Asd SoulSurfers e l’apporto di due sponsor privati molto sensibili a tali progetti, ha realizzato nel centro della spiaggia di Maganuco, accanto alla simile struttura dell’Hotel “Conte di Cabrera”, quest’ultima riservata ai propri clienti.

“Mare Omnibus Patet”

Per tutta l’estate, nella base nautica denominata “Mare Omnibus Patet” (“Il mare è aperto a tutti”) sono assicurati diversi servizi, come uscite in catamarano e in barca a vela; possibilità di utilizzare sup e tavole da surf; frequentare un corso di nuoto a cura dell’istruttrice Marilena Bongiovanni. Tutti i servizi sono assolutamente gratuiti.



“Disponiamo di giubbotti salvagente – precisa il presidente della cooperativa ‘Portogallo’, Paolo Modica – e di una grande zona d’ombra dove i nostri ospiti possono rilassarsi tra un’attività e l’altra”.

Prevista anche la possibilità di praticare anche i classici giochi da spiaggia: bocce, tamburelli e beach volley.

I ragazzi in carrozzina possono raggiungere la struttura attraverso la battigia.





