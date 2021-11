Il Liceo coreutico “Verga” di Modica premiato con la medaglia del Senato della Repubblica al concorso “Insieme per suonare, cantare, danzare, recitare”

Nella giornata di sabato 16 ottobre scorso, il Teatro “Il Cerro” di Ramate (VB) ha ospitato la premiazione della XVII edizione del Concorso Internazionale “Insieme per suonare, cantare, danzare, recitare”, importante manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale “Arte”, con il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Verbano Cusio Ossola e rivolta a tutte le scuole pubbliche statali, private e paritarie, alle associazioni e scuole di alta formazione, ai conservatori ed alle accademie, presenti nel territorio ed oltre confine.

Ben 9000 i partecipanti, 39 i finalisti premiati con borse di studio.All’interno della cerimonia di premiazione, protagonista indiscusso è stato il Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga” di Modica, l’unico ad essere premiato con la Medaglia del Senato della Repubblica per il cortometraggio dal titolo “Geniale e Completa”, nato da un’idea della Prof.ssa Giuliana Voi, referente dell’indirizzo Coreutico presso l’I.I.S.S. “G.Verga” di Modica, docente di Tecnica della danza. Il corto è stato realizzato con gli alunni della IV A della sezione coreutica del liceo: Annalisa Barresi, Anna Farinaccio, Nicole Floridia, Marta Guarino, Marisol Gugliotta, Ausilia Leggio, Alessia Macauda, Marta Poidomani, Martina Sammito, Alessia Valenti, solisti: Roberta Cantone e Angelo Pannuzzo; e si è valso del contributo di alcuni studenti della sezione musicale: Giuseppe Gallo – 1° violino, Gemma Cottone – 2° violino, Michela Scapellato – oboe, Samuele Lauretta – pianoforte, prof. Jasha Parisi – violoncello.”Aver ricevuto questo ulteriore riconoscimento all’interno è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Su 9000 partecipanti il Liceo è entrato in una rosa di 39 premiati che hanno ricevuto il massimo punteggio.

Ma solo il Verga ha ottenuto la medaglia del Senato della Repubblica. Per noi è stato un attimo indimenticabile”, spiega la prodessoressa Giuliana Voi. Il video “Geniale e Completa” ( Visibile al link https://youtu.be/sV-37EUu6u4 ) interamente girato all’interno della splendida cornice del teatro Garibaldi di Modica, per gentile concessione della Fondazione Teatro Garibaldi, nella persona del sovrintendente Tonino Cannata, vuole essere un omaggio alle donne, alla loro caparbietà, alla loro intraprendenza, al loro bastarsi da sole e contemporaneamente riuscire a riempire la vita delle persone che amano.Realizzato sulle note di “Profumo di donna” suonate dal vivo dai palchi del teatro, con lo scopo di promuovere la disciplina e lo studio della danza integrata all’esecuzione musicale, il video diventa laboratorio di crescita artistica per gli studenti e veicolo di comunicazione e ampia condivisione della attività culturali e artistiche coltivate nel percorso liceale, grazie alla scelta del canale audiovisivo.Il video premiato ha partecipato al concorso nella sezione “Danza”; ha ritirato i premi una rappresentanza della classe IV A del liceo Coreutico accompagnata dalla prof.ssa Voi.



Alla realizzazione dell’idea della prof. Giuliana Voi, che ha curato le coreografie, si sono affiancati il prof. Gianluca Abbate per le riprese e il montaggio, la prof.ssa Luciana Danieli e il prof. Jasha Parisi per le musiche ed il fotografo Salvatore Gulino (Scatti_immaginAzioni photoblog) per la sceneggiatura.L’intera iniziativa è stata promossa dal dirigente scolastico Prof. Alberto Moltisanti con la convinzione che la collaborazione tra i vari attori promotori di cultura arricchisce il panorama culturale in ambito locale promuovendolo anche all’esterno del territorio, dove difatti ha trovato notevole riscontro attraverso l’attribuzione dell’importante premio assegnato.