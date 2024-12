Il Duo Mel Bonis, omaggiano le compositrici donne dell’800 e ‘900. “Visioni al Femminile” al CCC di Ragusa

La 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”, la prestigiosa rassegna internazionale della città di Ragusa, continua con un evento speciale dal titolo “Visioni al Femminile”, che celebra la bellezza e la forza delle donne. Questo concerto coinvolgente si terrà sabato 7 dicembre alle 20:30, presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa.

Sul palco si esibiranno le pianiste Vera Lizzio e Diana Nocchiero, quest’ultima anche direttrice della manifestazione, formando il Duo Mel Bonis. Il programma del concerto è interamente dedicato a compositrici vissute tra il XIX e il XX secolo, rendendo omaggio a donne straordinarie che si sono distinte in un periodo in cui la musica era dominata dagli uomini. Le loro opere romantiche e affascinanti saranno protagoniste di un’esibizione intensa e carica di emozioni, che offrirà al pubblico la possibilità di scoprire musiciste meno conosciute ma di fondamentale importanza nella storia della musica.

Diana Nocchiero, emozionata per l’esperienza, sottolinea il significato simbolico del concerto: «Suonare al fianco di Vera Lizzio, straordinaria pianista e amica, e omaggiare queste eccezionali compositrici, è per me un’emozione indescrivibile. Celebriamo non solo la bellezza musicale, ma anche la determinazione e il coraggio di donne che, nonostante le difficoltà imposte dalla società, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica».

I protagonisti:

Vera Lizzio si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, ed è una pianista di grande talento, con numerosi successi in concorsi internazionali. Ha una carriera concertistica che la vede attiva sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero.

Diana Nocchiero si è diplomata presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Novara e ha studiato con prestigiosi Maestri. Ha tenuto concerti in importanti sale italiane e internazionali e le sue performance sono state trasmesse da radio e televisioni nazionali e internazionali.

Biglietti e abbonamenti

Abbonamento per l’intera stagione : € 60

: € 60 Biglietto intero : € 10

: € 10 Biglietto ridotto (studenti fino a 20 anni) : € 5

: € 5 Ingresso gratuito per i minori di 8 anni

La rassegna musicale ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare:

Telefono : 366 9790999 / 349 2993208

: 366 9790999 / 349 2993208 Email : associazione.melodica@gmail.com

: associazione.melodica@gmail.com Sito web: www.melodicaweb.it

