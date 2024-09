Il dott. Morale, direttore di Nefrologia e Dialisi dell’Asp di Ragusa, in Madagascar per una nuova missione sanitaria

Il dottor Morale, direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, parte di nuovo alla volta del Madagascar per un’altra missione umanitaria. La seconda missione di Ripartiamo Aps in Madagascar è pronta a partire, con l’obiettivo di portare sostegno sanitario alla popolazione locale. I volontari, in collaborazione con la Cooperativa Sociale San Bernardo di Latiano (Brindisi), partiranno oggi per il Madagascar, dove, insieme a medici e personale sanitario, forniranno assistenza in un contesto in cui i servizi sanitari sono quasi inesistenti.

Questa missione fa seguito a quella di giugno, durante la quale i volontari hanno lavorato nella capitale Antananarivo e a Morondava, realizzando screening renali grazie al supporto della diocesi locale. Anche in questa missione, il dottor Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, sarà in prima linea. Sarà affiancato da Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, e da una delegazione di medici, infermieri e OSS.

Saranno trasporati oltre 200 kg di farmaci e materiale sanitario

Ripartiamo Aps ha raccolto e trasporterà oltre 200 kg di farmaci, attrezzature mediche, vestiti e altro materiale necessario, grazie a una campagna di crowdfunding che ha superato le aspettative. A Morondava verrà istituito un centro di tele cardiologia, con elettrocardiogrammi eseguiti dai volontari e referti gestiti dal centro Igea di Grottaglie, sotto la direzione scientifica del dott. Giovanni Bisignani.

Dopo Morondava, i volontari si sposteranno a Belo sur Mer e nelle vicinanze di Baobab Alley per proseguire le attività sanitarie, comprese le vaccinazioni anti-Covid. La missione è supportata da diverse istituzioni e donatori.

