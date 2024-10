Il dissesto anomalo del Comune di Pozzallo. Il Consiglio comunale vota la delibera. Attesi i commissari

Quattordici voti a favore ed una astensione. Questa la risultante della votazione, in Consiglio comunale, della delibera di giunta sulla dichiarazione del dissesto finanziario dell’ente. Ampio dibattito, amarezza ed incertezza sul futuro di una comunità che si trova a dover affrontare un momento difficile dal punto di vista finanziario. Un futuro affidato alle decisioni, spettanti per legge, della triade commissariale.

Pozzallo, ente con i conti a posto.

“Ha però due problemi da risolvere – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – quello della riscossione dei tributi e quella dei 6/7 milioni di euro che sono debiti del passato. Ciò vuole dire che se noi avessimo avuto una struttura burocratica degna di questo nome non avremmo avuto il problema della riscossione dei tributi. Non andiamo in dissesto per una situazione debitoria ma per un problema di accantonamenti dei fondi crediti di dubbia esigibilità. Sono somme che comunque debbono entrare e ci sono poi dei debiti delle passate amministrazioni, soprattutto con l’Enel. Noi non abbiamo maturato debiti e siamo forse l’unico Comune in Italia ad andare in dissesto senza aver mai chiesto un’anticipazione di cassa alla banca tesoriera”.

L’assenza delle figure apicali è un un forte handicap per l’ente.

“Speriamo che con la triade, di cui attendiamo l’assegnazione e l’insediamento, possa fare qualcosa anche in questa direzione e non finire come la nostra Amministrazione che è stata oggetto di critiche – prosegue Ammatuna – certo è un’anomalia quello che ci sta accadendo. Non aver fatto un euro di debito eppure andiamo in dissesto perchè manca, come ho denunciato da tanti anni, una struttura apicale all’interno dell’ente. Comunque non credo che cambierà molto, abbiamo diversi finanziamenti ed abbiamo le capacità di procurarci i fondi che necessitano per la vita della comunità e per i servizi e per le opere pubbliche. Siamo fiduciosi, proprio fiduciosi sul futuro”.

© Riproduzione riservata