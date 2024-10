Il corto di Martina Giannone “Balucu” al festival cinematografico “Sacrae Scenae”di Ardesio nel bergamasco

Fra le tante pellicole, candidate alla quinta edizione del festival cinematografico internazionale “Sacrae Scenae”, dedicato alle devozioni popolari, che si tiene ad Ardesio in provincia di Bergamo e provenienti da diversi Paesi del Mondo, ne sono stati scelti venti. E fra queste venti c’è anche il corto dal titolo “Balucu” il lavoro della giovane filmaker sciclitana Martina Giannone che già da oggi è ad Ardesio per essere presente all’evento. La giuria del festival ha scelto fra corto, medio e lungometraggi provenienti da Italia, Irlanda, Portogallo, Stati uniti,Repubblica Dominicana, Giappone, Singapore, Grecia per dieci ore di proiezioni gratuite. Due i film di registi bergamaschi e due i registi che, in passato, sono stati premiati al festival. Il film più breve è un corto di un minuto, il più lungo una pellicola di 89 minuti. I film in lingua straniera sono sottotitolati in italiano. La rassegna delle proiezioni è partita ieri per continuare oggi e domani.

La conclusione del festival, finanziato dall’Unione europea e dal Ministero della cultura, è prevista per domani.

Ad organizzarlo Vivi Ardesio con la direzione artistica dell’associazione culturale Cinema ed arte; promotori ne sono la Pro Loco Ardesio ed il Comune di Ardesio con la collaborazione della parrocchia della città bergamasca. Il documentario di Martina Giannone ha la durata di venti minuti ed è stato prodotto quest’anno, nel 2024. E’ il racconto, con dovizia di particolare e con una naturale affezione, della festa di San Giuseppe che si tiene a Scicli in primavera e della sua Cavalcata, una festa tradizionale che affonda le sue radici nel secolo scorso ed in cui i cavalli sfilano bardati a festa con mantelli infiorati di violaciocche realizzati sapientemente a mano da bardatori e dai tanti appassionati di questo evento fra il religioso ed il folkloristico. La Cavalcata di San Giuseppe rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia e si tiene alla vigilia della festa. Tanto è l’amore a questa festa che Martina Giannone ha voluto immortalarla in una pellicola dal titolo “Balucu” che sta ricevendo diversi premi, l’ultimo in ordine di tempo al festival di Noto dell’estate scorsa.

