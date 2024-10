Il Comune di Vittoria rischia dissesto: esposto dei consiglieri di Fratelli d’Italia. “Le transazioni non sono corrette”

Il comune ha avviato alcune transazioni su esposizioni debitorie derivanti da atti giudiziari con delibera di giunta, senza l’approvazione del consiglio comunale. Alcune particolarmente onerose, addirittura per la cifra di 995.000 euro, sono state approvate dalla giunta nel giugno scorso.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia ritengono questa procedura anomala, non corretta. La procedura, secondo quanto previsto dall’articolo 194 del Tuel, richiede l’approvazione da parte del consiglio comunale. I quattro consiglieri di minoranza, Monia Cannata, Valeria Zorzi, Giuseppe Scuderi e Alfredo Vinciguerra hanno quindi presentato un esposto indirizzato all’Anac, alla Procura presso la Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’assessorato regionale Enti Locali e al comune di Vittoria.

Monia Cannata: “Il comune rischia il dissesto finanziario”

“Abbiamo presentato questo esposto perché gli organi preposti ci dicano se le procedure sono corrette oppure meno – spiega la consigliera Monia Cannata – ho già segnalato queste anomalie nella seduta in consiglio comunale il 23 luglio scorso. Siamo convinti della necessità che queste transazioni siano ricomprese nella disciplina dei debiti fuori bilancio. Il dirigente mi ha risposto che le transazioni non costituiscono debiti fuori bilancio”.

Cannata è preoccupata anche per la situazione finanziaria dell’ente che rischia il dissesto. Alcune spese effettuate (la nomina di dirigenti, di funzionari e di componenti dello staff, di nomina fiduciaria) comportano dei costi per il comune. Di recente poi è stato nominato il nuovo consiglio d’amministrazione della Vittoria mercati, composto da tre componenti e non dal solo presidente come avveniva in precedenza. “Queste spese andrebbero monitorate – spiega Cannata – sono soldi pubblici. E questo accade proprio mentre ai cittadini continuano ad arrivare accertamenti e pignoramenti”.

