Il Comune di Ragusa punta su un Coordinamento Pedagogico per la prima infanzia: presentato il progetto “A Piccoli Passi” al convegno nazionale

Ragusa si prepara a compiere un passo avanti nell’educazione della prima infanzia con la creazione di un Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), un nuovo strumento di governance locale che avrà un ruolo fondamentale nel sistema educativo integrato 0-6 anni. Lo ha annunciato l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune, Catia Pasta, durante il XXIII Convegno Nazionale del Gruppo Nidi e Infanzia, tenutosi a Vicenza dal 25 al 27 ottobre e intitolato “Il Sistema Integrato Continuità e Coerenza Educativa nello Zerosei”.

Il CPT sarà un punto di riferimento tecnico-pedagogico per consolidare l’integrazione e la qualità dei servizi educativi, e la sua creazione risponde alla necessità di una pianificazione educativa che rispetti la continuità didattica e il sostegno alle famiglie. “Il Coordinamento Pedagogico – ha dichiarato l’assessore Pasta – sarà essenziale per garantire un confronto professionale strutturato e per consolidare il sistema integrato, elemento fondamentale nell’espansione e qualificazione del settore educativo 0-6”.

Al convegno, l’Assessorato ha presentato il progetto “A Piccoli Passi”, una significativa esperienza di continuità educativa rivolta ai bambini 0-3 e 3-6 anni, realizzato nel biennio 2023-2024 in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali e con il sostegno dei partner locali Medicare, Paidea e Filotea. Il progetto ha permesso di sperimentare azioni coordinate tra famiglie e operatori, attraverso percorsi di formazione e supporto attivo alla continuità educativa.

L’assessore ha espresso gratitudine per l’invito ricevuto a presentare il progetto: “Ringrazio la presidentessa del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Antonia Labonia, e Giusi Messina, referente Sicilia del Gruppo, per averci coinvolti. Abbiamo potuto condividere un’esperienza che ha valorizzato il coordinamento educativo e ha coinvolto le famiglie, rafforzando il nostro impegno a costruire un accesso universale all’educazione”.

Tuttavia, le sfide per il sistema educativo non mancano. “Risulta difficile parlare di continuità e accesso universale – ha aggiunto l’assessore Pasta – se le risorse per gli asili nido a livello locale vengono ridotte”. Il recente documento di programmazione intermedia 2027 (PBS) ha infatti abbassato l’obiettivo nazionale di copertura per gli asili nido al 15%, ben al di sotto del 33% indicato nel PNRR per il 2026. “Questa riduzione degli obiettivi di copertura – ha concluso l’assessore – crea una disuguaglianza che colpisce in particolare le regioni del Mezzogiorno e le Isole, dove i servizi per la prima infanzia sono già carenti rispetto agli standard europei”.

