Il 26 ottobre, per una notte magica, riaprono le porte del Koala Maxi. Il private party con finalità sociali in favore di Casa Gialla

Dopo trent’anni, il Koala Maxi di Ragusa riaprirà le sue porte per una notte magica il prossimo 26 ottobre, regalando a molti un tuffo nel passato. L’evento, organizzato dall’associazione 365 in collaborazione con Massimo Scalici, Giorgio Cavaliero e Giancarlo Gurrieri, sarà a numero chiuso e riporterà alla memoria i tempi d’oro della discoteca, punto di ritrovo per tanti giovani siciliani. Ciccio Barone, rappresentante dell’associazione, descrive l’occasione come un momento per ricordare le serate di ballo, amicizia e amore vissute al Koala Maxi.

Durante la serata, animata dai dee jay storici come Gianni Cabibbo, Saro Tumino, Paolo Distefano, e altri, sarà raccolto un contributo per la “Casa Gialla” di Sampieri, un’associazione che si occupa di sostenere bambini provenienti da famiglie in difficoltà, garantendo loro il diritto allo studio.

L’evento segna una continuità nell’impegno dell’associazione 365 per la solidarietà, che ha già realizzato diverse iniziative benefiche. Recentemente, è stato consegnato un assegno all’associazione animalista Leidaa Iblea per sostenere i servizi veterinari per i randagi di Ragusa, grazie ai fondi raccolti durante “La notte delle stelle”. Anche l’anno scorso, l’associazione ha donato 35 televisori ai reparti di Ostetricia e Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

