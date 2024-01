Il 25 febbraio si svolgerà l’XCO Città di Modica Cyclò

L’XCO Città di Modica Cyclò è diventato un appuntamento fisso nella stagione delle ruote grasse nel Sud Italia. La quarta edizione si svolgerà il 25 febbraio presso l’Area Attrezzata Mangiagesso. La gara, che ha superato i confini regionali, è attesa con grande entusiasmo. Nelle edizioni precedenti, la competizione ha visto la partecipazione di ciclisti di rilievo come Davide Distefano, Andrea Privitera e Pierpaolo Ficara tra gli uomini, e Elizabeth Ann Simpson e Federica Occhipinti tra le donne.Il percorso, che ha già fatto la sua fama, si sviluppa per 5 km con tratti in terra battuta, roccia, passaggi su radici e brevi salite impegnative. La novità di quest’anno è l’introduzione di una prova di cross country dedicata alle E-bike, una prima nella storia della mountain bike siciliana.La gara è valida come terza prova della Coppa Sicilia e seconda della Coppa Jonica. Le iscrizioni hanno un costo di 20 euro e le partenze inizieranno alle 9:00. L’evento offre anche l’opportunità di esplorare la splendida città di Modica, celebre per il suo patrimonio barocco, con attrazioni come il Duomo di San Giorgio, Patrimonio dell’Unesco, e Palazzo Polara, tra gli altri.