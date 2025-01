I trent’anni del Corpo bandistico Città di Pozzallo

Celebrare i trent’anni di attività con un concerto. Con questo spirito i componenti dell’Associazione Corpo bandistico Città di Pozzallo hanno tenuto un concerto in Chiesa Madre. “Il concerto ha reso omaggio alla passione, dedizione e talento dei nostri musicisti che, per tre decenni, hanno arricchito la nostra comunità con la loro musica. Un ringraziamento – hanno commentato il sindaco Roberto Ammatuna ed il vice sindaco Raffaele Monte – và al presidente, Maestro Antonino Scala, al direttivo, al Maestro Leandro Sortino, ai componenti della banda e alle nuove generazioni che continuano a portare avanti questa tradizione musicale e a quanti hanno contribuito, in questi anni, a fare del Corpo bandistico Città di Pozzallo una realtà di cui essere orgogliosi”.

© Riproduzione riservata