I problemi idrici in provincia mettono in crisi anche la stagione turistica

I problemi idrici mettono in crisi anche la stagione turistica. Il dramma della siccità che investe da troppi anni la provincia di Ragusa comincia a diventare un serio problema anche per le strutture alberghiere che, in questo periodo più che mai, hanno decine di ospiti che, loro malgrado, devono fare i conti con un problema endemico che non si riesce a gestire.

A Scoglitti, strutture senza acqua

E’ quello che sta accadendo, in queste ore, nella frazione marinara di Scoglitti. Una struttura alberghiera, durante la giornata di ieri, ha dovuto fare i conti con la carenza d’acqua e ciò ha messo in difficoltà i circa 150 ospiti che attualmente soggiornano nella struttura. Durante tutta la giornata è stato quasi impossibile farsi una doccia o lavarsi la faccia. Stamani, il Comune di Vittoria ha provveduto a inviare le autobotti per rifornire le cisterne.

Scoglitti, in questo periodo, soffre la mancanza d’acqua più che mai: è abitudine di molti vittoriesi, infatti, trasferirsi al mare in questo periodo e ciò comporta l’utilizzo dell’acqua per ripulire le case e i giardini. Un problema che si è aggravato ancora di più in questi giorni. Com’è noto, la provincia di Ragusa sta subendo più che mai l’ondata di siccità, tanto che già ieri il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha spiegato come la società Siciliacque non avrebbe corrisposto la quantità d’acqua che generalmente viene erogata in questo periodo.

Il problema diffuso in tutta la provincia

Ma non è solo un problema vittoriese: a Ragusa, la questione sta diventando allarmante, tanto da richiedere un vertice in prefettura. Iblea Acque, ha garantito la riapertura dei pozzi dismessi e di un nuovo pozzo artesiano nella zona industriale. Il Prefetto, d’altra parte, ha chiesto a Iblea Acque di potenziare il servizio autobotti. Situazioni simili si verificano ogni giorno in tutti i Comuni della provincia e nelle zone rurali e all’orizzonte non appare nulla di concreto per risolvere questo problema.

