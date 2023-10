I prezzi aumentano e il potere d’acquisto delle famiglie diminuisce: l’analisi della situazione economica in provincia di Ragusa

I prezzi aumentano e il potere d’acquisto delle famiglie diminuisce. E’ quanto emerge dai dati forniti da ConfCommercio provinciale di Ragusa sulla situazione economica e finanziaria che sta influenzando le famigli.

I DATI

Nel corso del 2022, la crescita significativa dei prezzi ha portato a una contrazione dell’1,6% del potere d’acquisto delle famiglie, a differenza dell’incremento del reddito disponibile del 3,2% nel 2021. L’incremento della spesa per consumi finali delle famiglie (+12,6%) rispetto al reddito disponibile ha portato a una diminuzione della quota di reddito destinata al risparmio. La propensione al risparmio delle famiglie è diminuita dal 13,8% del 2021 all’8% del 2022, tornando a livelli precedenti alla crisi economica. Le imposte correnti sono aumentate dell’1,9% rispetto al 2021, con un aumento del 4% dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) in parte compensato dalla diminuzione delle ritenute sui redditi da capitale e sul risparmio gestito (-40,1%). I contributi sociali versati dalle famiglie sono cresciuti complessivamente del 5,9%.Le nuove misure relative agli assegni familiari hanno parzialmente compensato la riduzione del “bonus 80 euro”. Il presidente Manenti sottolinea come sia necessario trovare delle soluzioni per evitare che tante famiglie finiscano sulla soglia della povertà.