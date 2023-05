I musicisti Raffaele Bertolini e Antonella De Vinco ospiti a Ragusa per Melodica

Sta per concludersi la 28^ stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima” diretta da Diana Nocchiero. Per il suo penultimo appuntamento la rassegna musicale ragusana propone il concerto “Ritmi e suoni dal mondo”, con i musicisti Raffaele Bertolini al clarinetto e Antonella De Vinco al pianoforte, in programma sabato 13 maggio presso il Nuovo Teatro Leader di Ragusa alle ore 20.30 (con apertura al pubblico alle ore 20.00). Sarà una serata briosa, magica e piena, ed i musicisti protagonisti porteranno il pubblico in un viaggio musicale che spazierà dalla musica italiana a quella Argentina e americana, con l’esecuzione di celebri temi rossiniani, tanghi, rag time e musica klezmer. Il clarinetto, uno strumento musicale dalla bellezza e dalla versatilità straordinaria, guidato dalle abili mani di Raffaele Bertolini che ne esplorerà tutte le potenzialità espressive, incontrerà la sonorità raffinata e lirica del pianoforte, suonato magistralmente da Antonella De Vinco, per offrire agli spettatori di Melodica un evento vivace e di grande ritmo. Dall’esecuzione di celebri temi rossiniani alla passione e al ritmo coinvolgente dei suoni argentini del tango, passando dal ragtime, uno stile musicale nato negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento, caratterizzato da un ritmo sincopato e vivace, fino alla musica klezmer, una tradizione musicale ebraica di origine ashkenazita, anche questa dal sound animato e coinvolgente, la passione e l’energia della musica si fonderanno con la maestria tecnica dei due interpreti di fama internazionale per un’esperienza musicale indimenticabile. “Sarà un concerto ricco e coinvolgente – commenta la direttrice artistica Diana Nocchiero – che spazierà tra i generi musicali e tradizioni di diversi paesi, un vero viaggio tra le note che porterà il pubblico in un mondo di emozioni e di suoni, un mondo che solo la musica può regalare”.

Raffaele Bertolini si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino sotto la guida di C. Ciociano e ha conseguito il Diploma Accademico di Laurea di II livello in Clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Milano “G. Verdi”. Ha tenuto concerti in diverse formazioni cameristiche in Italia e nel Mondo. Tra le Orchestre che lo hanno visto esibirsi da solista, per citarne alcune, vi sono l’Orchestra “I Professori del Teatro San Carlo” di Napoli, l’Orchestra Sinfonica del Mozarteum di Salisburgo, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico. Ha effettuato registrazioni per la Radio Cultura Brasiliana e la Rede Globo Brasiliana, per Radio Vaticana, e per la Curcio Edizioni Musicali e ha registrato numerosi cd. Ha tenuto Master Class in diverse parti del mondo.

Antonella De Vinco ha studiato sino al conseguimento del diploma in pianoforte con il M° Carlo Lapegna e successivamente si è perfezionata con il M° Franco Medori e la concertista Laura De Fusco. Ha frequentato varie Masterclasses tenute dai Maestri Franco Scala, Riccardo Risaliti e Boris Petrushansky. Si è laureata brillantemente in Discipline Musicali, Pianoforte, Specializzazione Accademica di II Livello presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. Ha un’intensa attività concertistica da solista e in formazione cameristica: in Italia, in Europa, in Sud America, in Texas e California, in Nord America, negli Stati Uniti e in Asia.

“Melodica – La musica dell’anima” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il costo del singolo biglietto intero è di € 10 e ridotto per gli studenti fino a 20 anni è di € 5, l’ingresso è invece gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.