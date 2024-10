I giovanissimi del Lions Scicli donano tv e pannolini a pediatria di Modica

Nei giorni scorsi si è svolta la consegna da parte dei piccoli soci del Lions Cubs Club Scicli Plaga Iblea di un televisore e di una fornitura di pannolini al reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Oltre ai soci Edoardo Maria Manenti, Annamaria Pacetto e Chiara Ferro, accompagnati da Eloisa Amarù e Jessica Belletti, del Lions Club Scicli Plaga Iblea, in rappresentanza del S.S.D. Pediatria erano presenti la responsabile dott.ssa Antonella Garro, la coordinatrice Vincenza Armenia, le infermiere Maria Ruscica e Margherita Digregorio e l’ausiliaria Linda Fiore.

I cuccioli – questa una delle definizioni dell’innovativo programma Lions rivolto a giovani sotto i 14 anni che vogliano dedicarsi alla propria comunità – lo scorso maggio, in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco, erano andati a “Pesca di Sogni”, organizzando una Pesca di Beneficenza per le vie di Scicli. Ritenendo importante aiutare le persone che vivono dei momenti poco felici, immediatamente i piccoli soci decisero di finalizzare l’attività a favore dei loro coetanei che si trovano in ospedale, lontano dai genitori e dagli amici. Da qui l’idea di una donazione significativa – grazie alla collaborazione di tutta la comunità, che ha colto con entusiasmo l’iniziativa e ha contribuito senza esitazione – al reparto di pediatria di Modica, il presidio territorialmente più vicino a Scicli.

Da parte del personale del nosocomio è stato espresso un sentito ringraziamento ai piccoli soci per aver pensato agli altri e aver dedicato del tempo a questa iniziativa.

Antonio Bonaglini, il giovane presidente del sodalizio Lions, soddisfatto del risultato raggiunto con il prezioso contributo di tutti i ragazzi aderenti al club, propone altresì di far diventare la pesca di beneficenza un appuntamento annuale da svolgersi sempre nel mese di Maggio per dare un fattivo contributo alla comunità locale.

Il club cuccioli Scicli Plaga Iblea è stato costituito all’inizio del 2024 e conta già apprezzabili attività per il territorio, non solo rivolte ai coetanei ma anche agli anziani e alle persone disabili.

Attraverso il programma Cuccioli i bambini imparano a vedere il mondo dalla prospettiva di un’altra persona. Attraverso la pratica possono acquisire nuove competenze, essere orgogliosi della propria comunità, costruire fiducia in sé stessi, imparare a sviluppare empatia, compassione e responsabilità.

Servire insieme ai Lions clubs consente di fare un’esperienza con un’organizzazione leader a livello mondiale nelle attività al servizio del prossimo.

*Lions Clubs International* è l’organizzazione di servizio fondata sull’affiliazione più grande al mondo. I nostri soci, ad oggi 1,4 milioni, appartenenti a più di 49.000 club, operano al servizio delle comunità di 200 Paesi e aree geografiche. Dal 1917, i Lions hanno migliorato la salute e il benessere, rafforzato le comunità e sostenuto i bisognosi, a livello locale e globale. A Lions Clubs International il nostro motto è “We Serve”. Scopri di più su chi siamo e cosa facciamo su lionsclubs.org/it



© Riproduzione riservata