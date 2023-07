I giovani della Diocesi di Noto vanno a Lisbona per la Giornata mondiale della Gioventù assieme al Papa

“Partiamo alla volta di Lisbona per confermare ed essere confermati nella fede” a parlare è il Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo che racconta come in questo anno pastorale i giovani della diocesi netina hanno vissuto un cammino di crescita accompagnati da mons. Rumeo. Tre gli appuntamenti che hanno preceduto la vigilia della partenza per Lisbona dove andrà anche il Vescovo Rumeo: “The sound of Joy” il 25 marzo scorso a Noto in occasione della festa dell’Annunciazione dopo una settimana dalla sua consacrazione nella basilica cattedrale, dedicata a san Nicolò, ha incontrato i giovani. E poi ancora altro incontro “E’ difficile ma Possibile” il 29 maggio scorso nella Giornata diocesana dei Giovani presso la Basilica Santuario della Madonna delle Grazie a Modica dove sono stati festeggiati i primi 100 anni della nascita di san Giovanni Paolo II che erano stati rimandati a causa della pandemia.

Il cammino in preparazione alla GMG ha visto anche un corso di formazione per educatori e animatori di Pastorale giovanile «Youth in Progress” lo scorso 21 gennaio a Noto.

“La rappresentanza delle ragazze, dei ragazzi e dei giovani, partirà per la GMG, portando nel cuore tutti i giovani della Diocesi di Noto, che saranno presenti spiritualmente” – assicura il Vescovo. I giovani della Pastorale giovanile incontreranno il prossimo 20 luglio il Vescovo che consegnerà a Rosolini, nella chiesa del S.S. Crocifisso, il mandato missionario a chi partirà per Lisbona. Da primo agosto all’8 agosto i giovani saranno a Lisbona dove vivranno tutto il percorso ufficiale della GMG e un giorno, il 2 agosto, andranno in pellegrinaggio alla Madonna di Fatima. Il vescovo Salvatore Rumeo accompagnerà la comitiva netina: 45 sono i giovani del gruppo della

Diocesi, 36 gli scout e 33 giovani del cammino neo catecumenale. In tutto dalla diocesi di Noto a Lisbona ci saranno 114 giovani.