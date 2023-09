I Calici dei Cabrera. Inizia a Pozzallo la tre giorni dedicata al vino, alla gastronomia, alla fotografia ed al jazz

Apertura oggi pomeriggio con l’appuntamento “Il Climate Change e la resilienza dei viticoltori siciliani” nello Spazio Cultura Meno Assenza. Rosario Catalano della cantina Catalano Vini, Concetto Bianca della cantina Giasira e Luca Losi della cantina Bonivini si confronteranno su cambiamento climatico ed il suo impatto nella viticoltura siciliana. Al tavolo anche il sommelier Corrado Li Gioi. A seguire l’apertura della mostra fotografica “Scatti Salmastri” aperta fino alla durata dell’evento nello Spazio Cultura Meno Assenza. Alle 21 “Jazz & Wine” a cura di Katerina e Giovanni duo Jazz e Pop.

Domani 9 settembre degustazioni e show cooking.

Degustazioni dalle 19 per Le Pietanze della Contessa e lo spettacolo culinario “Terra e Mare”, in cui lo chef Simone Messina condurrà in un gioco di contrasti, dando spazio all’armonia del vino. Alle 20,30, per I Calici del Conte, degustazione di vini e prodotti gastronomici locali. Alle 21 per “Jazz & Wine” lo spettacolo “Tra musica e stelle” con Angelo Adamo.

Domenica 10 settembre serata conclusiva di questa prima edizione.

Alle 20 degustazioni per Le Pietanze della Contessa, “Il Putiaro” Massimo Dell’Albani ed il sommelier Corrado Li Gioi che daranno vita allo show cooking “Il panino Gourmet fra tradizione e creatività”. A seguire, per I Calici del Conte, degustazione di vini e prodotti gastronomici locali ed il concerto di musica jazz a cura della band Elisa Guarrella Jazz Dream.