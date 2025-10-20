RAGUSA – Il Comune di Ragusa ha deciso di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) la proposta di revisione della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana, sollevando dubbi su alcune scelte che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, potrebbero penalizzare il territorio e limitare l’efficacia dei servizi sanitari per i cittadini. La decisione arriva dopo mesi di […]
Halloween si avvicina: la Sicilia si prepara tra paura, mistero e divertimento
20 Ott 2025 09:09
Di Salvatore Battaglia
Halloween, originariamente noto come All Hallows’ Eve, ha radici celtiche e celebra la vigilia di Ognissanti il 31 ottobre, mescolando tradizioni antiche e moderne.
È pro prio in que sto Pae se in fat ti, che nel XX se co lo ha as sun to for me tan to ac cen tua te quan to com mer cia li. Dal le ori gi ni cel ti che le ga te pre va len te men te alla fe sta di Sa m hain, ce le bra ta la not te del 31 di ot to bre, Hal lo ween sim bo leg gia la mor te e l’oc cul to di cui è ti pi co il sim bo lo del la zuc ca con in ta glia ta una spa ven to sa fac cia sor ri den te e il lu mi na ta dal l’in ter no, de ri van te dal per so nag gio di Jack O’lan tern.
Hal lo ween, le ori gi ni del ‘dol cet to o scher zet to’
La fe sta si è poi dif fu sa an che in al tri Pae si del mon do con ma ni fe sta zio ni che va ria no dal le sfi la te in co stu me ai gio chi dei bam bi ni, che gi ra no per le case re ci tan do la clas si ca for mu let ta del trick or treat, vale a dire dol cet to o scher zet to. Oggi Hal lo ween, va rian te scoz ze se del nome com ple to All Hal lo ws’ Eve, che tra dot to si gni fi ca “Not te di tut ti gli spi ri ti sa cri”, di ven ta ta una del le prin ci pa li fe sti vi tà sta tu ni ten si, sem bra ab bia as sun to più che al tro un ca rat te re con su mi sti co di sco stan do si pro gres si va men te dal si gni fi ca to ori gi na rio, dove pri meg gia no fe steg gia men ti in co stu me a tema per in te ri wee kend, così in USA come in Ir lan da, in Au stra lia e nel Re gno Uni to, tra slan do per lo più in di ver ti men to per gio ven tù cre sciu ta a di sca pi to del va lo re clas si co del “dol cet to o scher zet to”, che pure per ma ne.
La sua sto ria, ri sa len te a tem pi re mo ti, se con do al cu ni stu dio si trae ori gi ne dal la fe sta ro ma na de di ca ta a Po mo na, dea dei frut ti e dei semi o dal la fe sta dei mor ti det ta Pa ren ta lia.
L’Influenza di Halloween: Incontro tra Tradizione e Halloween
Negli ultimi anni, l’influenza di Halloween si è fatta sentire in Sicilia, aggiungendo un tocco di modernità alla Festa dei Morti. I giovani, ispirati dalle festività nordamericane, introducono elementi come costumi spaventosi, dolcetti e scherzi divertenti. Questa fusione tra tradizione e novità ha reso la Festa dei Morti ancora più coinvolgente per tutte le generazioni. Si crea un’atmosfera unica in cui il sacro e il profano si incontrano, permettendo alle generazioni più giovani di celebrare i propri antenati in modo più vivace e giocoso.
La tra di zio ne si ci lia na
Mol to co no sciu ta in Si ci lia un’an ti ca tra di zio ne che sem bra es se re le ga ta a que sta de ri va zio ne mi no ri ta ria, quel la in cui la fan no da pa dro ne sul le ta vo le di tut ti, i ti pi ci dol cet ti di pa sta di man dor le a for ma di frut ta chia ma ti ap pun to “frut ta mar to ra na” che, an che in que sto caso, si gu sta no pro prio il Gior no dei Mor ti.
Ma c’è di più e di mol to ca rat te ri sti co nel no stro Pae se, un rito solo si ci lia no. Nel l’i so la, qual che gior no pri ma del la not te del 31 ot to bre tut ti i bam bi ni scri vo no una let te ri na ai pro pri cari de fun ti de scri ven do per bene qua li doni, gio cat to li o al tro di ogni ge ne re che sia, de si de ra no ri ce ve re in re ga lo e la na scon do no da qual che par te per casa.
Po sto buo no può es se re sot to il ta vo lo in cu ci na così come tra un li bro sul la scri va nia del la pro pria ca me ret ta. La sera del 31 poi, bi so gna na scon de re con cura una sco del la, me glio se bel la am pia, che ver rà riem pi ta ac cu ra ta men te con dol ci ti pi ci del mo men to e a far la da pa dro ne, ov via men te, la frut ta mar to ra na che de li zia il pa la to di gran di e pic ci ni e co no sciu ta in tut to il mon do. Una brut ta co pia ne è ad esem pio il mar za pa ne. Ed ecco che la mat ti na del 1° no vem bre, alla buon’ora, tut ti giù dal let to alla ri cer ca in giro per la casa, tra ten de, pol tro ne e ta vo li ni, dei tan to at te si dol cet ti e re ga li e poi di cor sa con i ge ni to ri al ci mi te ro a rin gra zia re il pro prio be ne fat to re. E guai per chi non é sta to un bam bi no buo no, at ten zio ne, du ran te la not te qual che spi ri tel lo mal va gio po treb be ve ni re a far vi di spet ti come grat tu giar vi i pie di o riem pi re la vo stra sco del la con ci pol le, aglio e car bo ne in ve ce che con i go lo si dol ci.
La Notte di Halloween
Nella notte buia e scura, tra le ombre di paura, streghe danzano nel vento, mentre il cielo è un lamento.
Zucche accese fanno luce, tra i sentieri della voce, bimbi in maschera, che allegria, dolcetto o scherzetto, che magia! Fantasmi bianchi, pipistrelli, volano bassi tra i castelli, mentre il lupo ulula lontano, Halloween è qui, stringi la mano! Un incanto, un brivido lieve, la notte passa, il giorno si beve, ma il ricordo resta nel cuore, di Halloween e del suo splendore.
