Guida in stato d’ebbrezza, denunciato extracomunitario a Comiso

Un cittadino extracomunitario è stato denunciato dalla Polizia locale di Comiso per guida in stato d’ebbrezza. L’uomo è stato coinvolto in un incidente autonomo avvenuto in via Piave alcuni giorni fa, durante il quale l’automezzo da lui guidato si è ribaltato a causa della perdita di controllo.

IL LIMITE ALCOLICO ERA SUPERIORE ALLA MEDIA



Gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto hanno constatato evidenti segni di alterazione psicofisica nell’uomo, il che ha portato a richiedere accertamenti etilometrici e per l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Il test ha rilevato un tasso alcolico superiore a 2 g/l, e ha portato alla conseguente denuncia dell’uomo alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Inoltre, la patente dell’extracomunitario è stata ritirata. Il soggetto rischia una pena fino a due anni di reclusione e un’ammenda che può arrivare fino a 12.000 euro in relazione al reato commesso.