Guardia giurata minaccia automobilista in via Roma: denunciato. Ritirata anche la sua arma

Un 58enne originario di Enna ma residente a Ragusa è stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate. L’uomo, nei giorni scorsi, in pieno giorno in via Roma, mentre guidava la sua auto ha minacciato un altro automobilista per motivi legati alla circolazione stradale. Dopo aver annotato il numero di targa e il modello dell’autovettura, la vittima si è recata in Questura per sporgere denuncia.

L’uomo è una guardia particolare giurata

Le indagini condotte dai poliziotti hanno portato rapidamente all’identificazione del cinquantottenne, il quale lavora come guardia particolare giurata, cioè una guardia che opera nel settore privato. In seguito alle minacce, le autorità hanno ritirato in via cautelare il porto d’armi e l’arma in suo possesso.

