Grave incidente a Vittoria vicino mercato ortofrutticolo: motociclista in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, in prossimità dell’ingresso al mercato ortofrutticolo di Vittoria, in contrada Fanello, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato una grave ferita a una gamba.

Immediatamente dopo l’incidente, la strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasferito il motociclista all’ospedale Guzzardi. Al momento non sono note le condizioni di salute del ferito. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata