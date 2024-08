Grandine a Monterosso e principio di tromba d’aria nel comisano: agosto fra improvvisi temporali e caldo afoso

Un’intensa grandinata si è verificata oggi pomeriggio a Monterosso Almo. Il temporale è durato circa un’ora. Ma Monterosso non è stato l’unico territorio ad essere interessato da fenomeni “estremi”. In contrada Porrazzito, nel territorio di Comiso, si è verificato un principio di tromba d’aria che ha destato non poca preoccupazione tra i residenti.

Il forte vento anche a Marina di Ragusa

Alcuni abitanti della zona rurale hanno raccontato di essere stati colpiti da un forte vento, descritto come insolito e preoccupante. La paura è stata intensa, poiché si è temuto che il vento potesse evolvere nel classico cono di una tromba d’aria. Fortunatamente, il fenomeno è durato solo pochi secondi e non ha causato ulteriori danni. La “coda di vento” è stata avvertita anche a Marina di Ragusa. Non si registra, al momento, nessun danno.

Il maltempo anche in altre zone della Sicilia

Accumuli pluviometrici straordinari sono stati registrati in diverse località, tra cui 56mm a Mirabella Imbaccari, 36mm a Grammichele, 28mm a Mineo, e 27mm a Ramacca. Tuttavia, i dati potrebbero essere ancora più alti, dato che i pluviometri della protezione civile sono offline e i valori definitivi potrebbero superare i 100mm in alcune aree.

In provincia di Catania, i temporali hanno causato danni significativi, con grandinate di grandi dimensioni e allagamenti diffusi. SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che a causa di un forte maltempo potrebbero verificarsi eventuali dirottamenti. I passeggeri sono pregati di contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni.

