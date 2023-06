Grande successo per “A Tutto Volume”. Oggi conclusione a Ragusa Ibla con Carofiglio

Oggi pomeriggio a Ragusa Ibla la conclusione della 14esima edizione del festival letterario A Tutto Volume – Libri in Festa, diretta da Alessandro Di Salvo. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi autori e appassionati di letteratura, si concluderà questa sera con un programma ricco di appuntamenti.

Dopo una serie di interessanti presentazioni di libri e dibattiti svoltisi nei giorni precedenti, l’evento di questa sera vedrà la chiusura affidata al confronto generazionale tra Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia, atteso con grande interesse dal pubblico. L’incontro promette di offrire spunti di riflessione e approfondimento su tematiche attuali e di grande interesse culturale.

La serata di ieri, a Ragusa Superiore, si è registrata un sold out e una bella e piacevole atmosfera di festa tra gli appassionati di letteratura. Le presentazioni dei libri sono state molto partecipate, con autori soddisfatti e un pubblico di lettori particolarmente qualificato e attento.

Il festival letterario A Tutto Volume – Libri in Festa è ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti della letteratura e della cultura a Ragusa e in Sicilia. Grazie all’impegno degli organizzatori e alla partecipazione attiva del pubblico, questa edizione si sta rivelando un successo, dimostrando ancora una volta l’importanza della cultura come strumento di crescita e sviluppo sociale. Per il programma andare su www.atuttovolume.com