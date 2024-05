Grande successo al XVI Torneo “Daniele Pitino”: un tripudio di fairplay e fratellanza al Geodetico di Jungi

Il Geodetico di Jungi ha ospitato il XVI Torneo “Daniele Pitino”, un evento dedicato al minibasket nelle categorie Scoiattoli e Libellule. La manifestazione ha visto una partecipazione straordinaria, con il pubblico delle grandi occasioni che ha gremito gli spalti, applaudendo e incitando con entusiasmo i piccoli atleti che si sono alternati sul campo di gioco.

Questo torneo ha celebrato la bellezza dello sport giovanile, con 15 squadre partecipanti che hanno dato vita a una vera e propria festa del minibasket provinciale. A vincere, in questa competizione, sono stati il fairplay, la fratellanza e la gioia di stare insieme. Ogni partita è stata un’occasione per i giovani atleti di dimostrare non solo le loro abilità sportive, ma anche il rispetto reciproco e il piacere di condividere momenti di sport.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Scicli, la dott.ssa Valeria Timperanza, che ha sottolineato l’importanza del minibasket e della Ciavorella, storica società di basket, nel tessuto sociale cittadino. “La Ciavorella, nei suoi 60 anni di attività, ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani, inculcando i sani valori dello sport”, ha dichiarato l’assessore Timperanza.

Anche il responsabile provinciale del Minibasket, Alessandro Vicari, ha elogiato l’organizzazione e il successo dell’evento, definendolo “la migliore manifestazione di minibasket a livello provinciale”. Le sue parole hanno ulteriormente sottolineato il valore di questa giornata, che ha visto la partecipazione appassionata di tanti bambini e famiglie.

I mini atleti sono stati premiati con bellissimi riconoscimenti offerti dallo sponsor Toys In, che negli anni ha sempre sostenuto con generosità la manifestazione, contribuendo a renderla speciale e indimenticabile per tutti i partecipanti.



