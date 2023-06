Grande attesa per l’esibizione, questa sera a Scicli, della “Quintino’s Band” prima alla selezione regionale “Italia è cultura”

A Palermo, due settimane fa, avevano sbaragliato le altre forze musicali in campo. Questa sera si esibiranno nella loro città mostrando il loro talento. Sono gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” che appassionati di musica hanno messo su una band. Il gruppo musicale, esibendosi a Palermo al palazzo Steri, ha primeggiato sulle altre formazioni nella categoria canto portando a casa il titolo regionale di “Ambasciatori della cultura”.

Sono tutti giovani studenti che frequentano l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”.

La band è particolarmente ferrata nella cover “Back to Black”, singolo di Amy Winehouse. E’ stato proprio questo brano che ha portato il gruppo musicale alla vittoria nella categoria canto. Gruppo composto da Elena Ficili 18 anni, Serena Portelli 18 anni, Angelo Ficili 14 anni, Francesco Mussini 14 anni, Lorena Inì 18 anni, Gabriele Iacono 18 anni, Chiara Covato 15 anni, Giulia Ficili 15 anni, Antonio Magro 16 anni. Questa sera di esibiranno nell’ambito della tre giorni che si terrà in Largo Gramsci volta a fare rinascere l’attenzione della città in questa parte centrale della città che danni è relegata all’oblio. Una tre giorni “Festa della Musica” con jam session a cura delle associazioni Artisti Associati e Tecne 99.