Gran concerto di Natale a Scicli

L’associazione “Portatori di Gioia”, organizza per domenica 18 dicembre alle ore 18:00 presso la monumentale Chiesa di Santa Maria La Nova il tradizionale Gran Concerto di Natale 2022.

Il programma prevede l’esecuzione di musica classica sacra e musiche natalizie dei più importanti compositori di tutti i tempi da parte del Quartetto del Mediterraneo composto da:

– Dario Adamo, tenore

– Valeria Finocchiaro, pianoforte

– Girolamo Manenti, clarinetto

– Fabrizio Scaparra, violino

L’evento musicale, che quest’anno è alla 2a edizione, va a completare il programma Natalizio approvato dal Direttivo dell’Associazione “Portatori di Gioia” per offrire alla città, in uno al concorso dei Presepi e dell’albero di Natale, costruito in via Dolomiti, quel sentimento di gioia e di armonia sociale, tipico delle festività natalizie, alla comunità cittadina.



Quindi un momento di cultura, che l’Associazione “Portatori di Gioia” associa ad una delle festività più belle dell’anno, con il preciso intendimento di socializzare e di valorizzare quelle tradizioni locali che fanno da fulcro identitario alla comunità cittadina.

Ma l’evento rappresenta per l’Associazione “Portatori di Gioia” anche un modo di vivere il Natale in modo più consono all’idea dell’incontro e della relazione all’interno della comunità cittadina oltre a quello dello sviluppo socio-culturale.

L’idea di stare insieme, di socializzare, di percepire l’armonia come strumento e condizione per verificare la partecipazione e il coinvolgimento sociale, diventa, per l’associazione “Portatori di Gioia”, la condizione necessaria per inserirsi nel contesto cittadino in modo sereno ma soprattutto con proposte sensate e fattive capaci di trovare lungo il cammino della parsimonia risorse sufficienti capaci di alimentarne motivazioni e interessi.



Un concerto infatti che deve portare benefici di rilassamento e di distrazione ma anche liberazione, emancipazione sociale e, non per ultimo, essere mezzo di svago e di evasione dalla routine quotidiana della vita.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.00. L’ingresso è gratuito.