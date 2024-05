Gli studenti del “Cataudella” di Scicli vincitori del titolo provinciale di calcio a 5 ai giochi studenteschi

Lo sport come valore di vita. Ancora una volta parte dall’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” il messaggio per tanti giovani. Giovani chiamati a prendersi in mano la vita con momenti di sana competizione lontani dalle sirene del malcostume e della devianza. Ecco che gli studenti del preside Enzo Giannone, il dirigente e soprattutto l’uomo che fa da guida assieme al suo corpo docente a circa duemila studenti spalmati nei sette indirizzi di studi che offre la scuola superiore sciclitana, hanno portato a casa la vittoria nei campionati provinciale studenteschi vincendo il titolo con la squadra di calcio a 5. Hanno vinto ed hanno mostrato impegno, capacità, dedizione e puntualità nel praticare lo sport come forma di crescita fisica e morale.

Gli studenti del “Cataudella” impegnati nelle gare sportive grazie alla preparazione dei docenti Fabio Cottone, Giovanni Mormina e Luisa Sinacciolo.

“I nostri studenti hanno confermato ancora una volta la tradizione sportiva della nostra scuola – dichiara il dirigente Enzo Giannone – i nostri giovani studenti oggi hanno vinto il titolo provinciale di calcio a 5 ai giochi sportivi studenteschi. Un bel risultato frutto di un costante ed impegnativo lavoro da parte degli studenti e dei docenti. Sono fiero di loro e delle loro prestazioni”. La squadra che ha vinto il titolo provinciale è composta da Davide Agosta, Vittorio Damì, Pietro Giannone, Stefano Giannone, Alberto Marino, Francesco Militello, Mouhamed Ndiaye, Angelo Nigito, Cristian Zisa, Stefano Zocco e Cilio Emanuele. Igor Galanti ha svolto il compito di arbitro.

© Riproduzione riservata