Gli scritti e i racconti diventano opere d’arte grazie alla seconda edizione di “Raccontami di te”

Si è svolto recentemente al Castello di Donnafugata l’evento “Raccontami di te”. Questo evento è stato progettato per consentire agli amanti della scrittura di raccontare temi o argomenti importanti. I racconti selezionati vengono successivamente trasformati in opere d’arte grazie alla collaborazione di artisti siciliani. Durante l’evento, sono state presentate una varietà di espressioni artistiche, tra cui musica, letteratura, poesia e pittura.

L’EVENTO

L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con oltre 400 persone che hanno partecipato al sold out. Oltre 30 autori provenienti da diverse parti dell’Italia hanno presentato i loro racconti, e alcuni di essi sono stati scelti per essere trasformati in opere d’arte da artisti professionisti. Le opere d’arte ispirate ai racconti sono state esposte presso la sala bianca del Castello di Donnafugata fino al 15 settembre.

Durante l’evento è stato anche proclamato il vincitore del primo contest letterario “Raccontami di te”, con il racconto intitolato “La signorina” dell’autrice Elisa Cilona. Altri due racconti, “un piccolo neo blu” di Elisabetta Imperato e “zia Maria” di Renata Pieroni, sono stati premiati e trasformati in podcast con l’aggiunta di una colonna sonora originale.

Gli organizzatori, Salvo Garipoli e Deborah Di Rosa, hanno commentato il successo dell’evento e l’entusiasmo dimostrato dagli autori e dal pubblico.