Gli ignoti hanno colpito ancora. Rifiuti all’indirizzo del “Cataudella” di Scicli. La scuola superiore presa di mira

Ancora un’azione di vandalismo o di che? Interrogativo d’obbligo alla vista dei sacchi di rifiuti “scaricati” selvaggiamente da ignoti la notte scorsa. Stavolta chi ha agito ha alzato il tiro ed ha scelto di depositare i sacchi di rifiuti non vicino al cancello all’esterno del perimetro della scuola, come era accaduto dieci giorni fa, ma dentro il cortile della sede centrale dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” sita al villaggio Jungi. Per la dirigenza scolastica è stata ancora una volta una sorpresa. Una scuola, diretta dal professore Enzo Giannone, impegnata fortemente ed attivamente, soprattutto, nella formazione didattica e di vita di centinaia di ragazzi, e nell’educazione ambientale.

Per gli sporcaccioni è forse più semplice disfarsi dei rifiuti invece che differenziarli nella maniera giusta?

Pare proprio di sì visto che non si ferma questa attività oscura all’indirizzo dell’istituto scolastico. E’ più comodo creare discariche abusive che fare la differenziata e collocare i rifiuti vicino casa nell’attesa del ritiro che gli operatori garantiscono tutti i giorni per le tipologie di rifiuti da calendario. Se, però, si vuole pensare male nessuno toglie l’ipotizzare atti di vandalismo all’indirizzo della scuola. Sarebbe il colmo verso un’istituzione che fa il suo lavoro di formazione ed educazione nel migliore dei modi. Tanta l’amarezza nella dirigenza scolastica per questo nuovo indecoroso gesto.

© Riproduzione riservata