Gli amici sorprendono sempre nei…matrimoni. Ed il Modica Gospel Choir ha rispettato la regola

In che maniera? Regalando un fuori programma durante il matrimonio di Costina Matei e Javier Rodriguez, celebrato nella Chiesa del Carmine di Ragusa. Celebrante Don Cesare e protagonisti di un flash mob i componenti del Modica Gospel Choir diretti dal maestro Giorgio Rizza e special guest Aurelio Pitino.

Il gruppo aveva tenuto ben nascosta l’idea di essere presente al “sì” dei due giovani e così, da veri e propri infiltrati, hanno dato vita ad una esplosiva performance di grande fascino e gioia. Le note e le parole dei brani “I love to praise Him” e “Glad to be in the service” hanno invaso la chiesa coinvolgendo sposi, parenti ed amici. Il flash mob è proseguito all’esterno della chiesa con il Modica Gospel Choir ed i brani “Oh happy day” e “I feel your spirit”. Per i due giovani sposi Costina e Javier, rispettivamente lei rumena e lui cubano, un matrimonio da sogno. La sorpresa è stata ideata dall’amica degli sposi, Nina Jovanovic.



