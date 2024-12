Give Peace a Chance: un inno alla pace e alla non violenza al Teatro Vittoria Colonna

Il Teatro comunale Vittoria Colonna ospiterà il prossimo 27 dicembre il concerto “Give Peace a Chance”: si tratta di un progetto artistico di particolare spessore, un inno alla pace e alla non violenza, al rispetto reciproco e alla bellezza della vita.

Lo spettacolo è stato ideato dalla Women Orchestra di Alessandra Pipitone: si tratta di un’orchestra pop- sinfonica tutta al femminile. Sul palco anche la cantante Deborah Iurato, già vincitrice del talent “Amici” nel 2014 e arrivata terza a Sanremo 2016 e il gruppo vocale SONG’ SISTERS. In tutto, venti artiste siciliane, tra orchestrali e cantanti.

Gli artisti proporranno ventuno brani capolavoro della musica internazionale, ricchi di significato e per questo intramontabili. Da Heal the World di Michael Jackson ad Imagine di John Lennon, passando per l’emozionante Amazing Grace di John Newton e Dan Vasc. Ci saranno anche brani più natalizi come Rockin’ Around the Christmas Tree.

Il concerto viene proposto nei teatri della Sicilia. “É uno spettacolo, ma è anche un’esperienza tra riflessioni e sensazioni- dicono le protagoniste – un viaggio tra i testi di brani dal significato profondo e musiche capaci di toccare le corde più profonde del cuore. In questo tempo in cui tutti andiamo troppo di fretta, prendiamoci il tempo per emozionarci ancora”.

Dopo lo spettacolo di Vittoria (Teatro comunale Vittoria Colonna, 27 dicembre, ore 21) gli artisti si sposteranno a Palermo al Teatro Apparte, in via Furitano 5.

