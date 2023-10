Giuseppe Bellassai è il nuovo questore di Catania. Originario di Santa Croce Camerina, ha fatto grande carriera

Si è insediato nei giorni scorsi, nella sede della Questura di Catania, in piazza Santa Nicolella, il nuovo Questore del capoluogo etneo Giuseppe Bellassai, dirigente generale di Pubblica Sicurezza. Prende il posto di Vito Calvino, passato a dirigere la Questura di Palermo. Bellassai, classe 1962, originario di Santa Croce Camerina, è entrato in Polizia nel 1988, frequentando il Corso di Formazione per Funzionari della Polizia di Stato all’Istituto Superiore di Roma.

Nel 1991 divenne funzionario addetto alla Squadra Mobile di Ragusa, un anno dopo divenne dirigente e mantenne la carica fino al 2005, anno in cui è stato promosso Primo Dirigente ed è stato trasferito alla Questura di Agrigento, nella quale ha svolto l’incarico di dirigente della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale dell’Immigrazione. In quel periodo venne anche inviato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in missione nel centro di Lampedusa, dove rimase per quattro anni.

Nel 2010 è diventato vicario del Questore di Trapani e in seguito ha avuto lo stesso ruolo a Palermo. Nel 2016 è arrivato per lui il primo incarico da Questore a Benevento, dove è rimasto per tre anni, fino a quando ha assunto la guida della Questura di Taranto. Infine nel 2021 è stato trasferito a dirigere la Questura di Perugia fino all’approdo nel capoluogo etneo. Durante la conferenza stampa ha esordito affermando come sia felice di ritornare in Sicilia, dopo i precedenti incarichi da Questore fuori dall’Isola, e come farà di tutto per ripagare la fiducia che gli è stata riposta.