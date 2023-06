Giugno come novembre: pioggia, vento e basse temperature in Sicilia per qualche giorno

Continua l’instabilità del meteo sulla Sicilia. Anche questa settimana avrà caratteristiche simile alle precedenti, con episodi temporaleschi, spesso accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali nubifragi. A indicarlo sono le previsioni del sito www.iLMeteo.it. Tutta colpa della posizione anomala dell’anticiclone delle Azzorre che da tre settimane è sul Regno Unito ed estende la sua stabile influenza anche a Francia, Germania, Danimarca, Polonia e Scandinavia, lasciando invece instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, al di sotto di queste latitudini.

OGGI E MARTEDI’ LE GIORNATE PIU’ DIFFICILI

Entrando nel dettaglio, le due giornate più difficili saranno oggi e martedì per via di una perturbazione atlantica sta interessando il Centro-Nord, con precipitazioni che potrebbero durare fino a sera e notte, soprattutto sui settori orientali. Di pari passo il meteo tenderà a peggiorare più diffusamente e intensamente in Sicilia. Martedì continuerà ad essere molto instabile al Nordest mentre continuerà a piovere diffusamente in Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. Le temperature dopo l’abbassamento di oggi, torneranno lentamente ad aumentare fino a raggiungere nuovamente valori estivi a partire da venerdì 9.