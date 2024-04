Giovanni Ianelli: “Mi trovo sempre meglio. A Salerno serve solidità”

Il ritorno di Giovanni Ianelli ha sicuramente arricchito le opzioni di coach Recupido, soprattutto per quanto riguarda il reparto degli esterni. La sua intensità difensiva e alcune soluzioni positive in attacco hanno contribuito alla prestazione della squadra contro il Monopoli, consentendo a Ragusa di ottenere il massimo risultato possibile. La Virtus, dopo la vittoria della scorsa domenica (la quarta in cinque partite nella fase a orologio), si trova al comando della Conference Sud insieme a Molfetta e Orlandina, tutti a quota 14 punti.

La qualificazione matematica ai playoff è ormai a portata di mano e la trasferta di domenica a Salerno potrebbe garantire ufficialmente il passaggio alla fase successiva. Secondo Ianelli, la sconfitta subita in trasferta contro Angri nella seconda fase evidenzia le difficoltà che la squadra può incontrare lontano dal proprio campo. Salerno è conosciuta per essere una squadra forte in casa e affrontarla sarà una sfida impegnativa. Sarà fondamentale un’ottima applicazione e la riduzione degli errori al minimo per ottenere la vittoria.

L’inserimento di Ianelli nel roster avviene gradualmente, come ci si potrebbe attendere per un giocatore che è stato aggiunto alla squadra solo poche settimane fa. Tuttavia, Ianelli dichiara di sentirsi sempre più a suo agio e sta lavorando duramente per integrarsi nel sistema di gioco della squadra. Pur riconoscendo le gerarchie e i meccanismi già presenti, è determinato a essere pronto quando verrà chiamato in campo, continuando a crescere e contribuire al successo della squadra.

